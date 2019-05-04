» سائق يقتحم مدرسة ويعتدى بالضرب على مديرها

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أحمد الشربينى

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طالبة تنهال على أخرى بالضرب داخل كافتيريا جامعة

اقتحم سائق "توك توك"، مدرسة بكفر شكر مدرسة واعتدى بالضرب على مديرها ليفاجأ الجميع بعد حضور الشرطة بأنه ليس له أي أولاد بالمدرسة.

وردت معلومات للعميد "أنور حشيش"، مأمور مركز كفر شكر، من إدارة إحدى مدارس كفر شكر الابتدائية بقيام سائق "توك توك" باقتحام المدرسة، والاعتداء على المدير بالضرب والسب.

وتبين من الفحص أن العاملين فوجئوا بتهجم المتهم على المدرسة بدعوى وجود ابنه داخلها، وأنه يريد أن يدخل للاطمئنان عليه، فرفض مدير المدرسة لوجود التلاميذ في الامتحانات، فضربه المتهم وسبه.

وبسؤال المتهم أدلى باسم أحد التلاميذ، وبعد الاستفسار من التلميذ ومواجهته مع المتهم قال إنه ليس والده، وبفحص بطاقته تبين أنه من قرية البقاشين، ولاتربطه علاقة بالتلميذ الذي أشار إليه.


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