حداد يمزق جسد والدته بمطواة فى بنها

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مزق حداد جسد والدته بمطواة بسبب خلافات أسرية بقرية ورورة مركز بنها، تم نقل الأم في حالة خطرة لمستشفي بنها الجامعي والقبض علي المتهم.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تفيد بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في البطن والصدر وفي حالة خطرة ولا يمكن استجوابها.

انتقل العميد يحيي راضي رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد حسني نصار مفتش مباحث بنها، أن وراء الحادث ابن المجني عليها ويدعي "و. ا" 38 سنة حداد مسلح تشاجر مع والدته بسبب خلافات أسرية.

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