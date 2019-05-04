تعليق جثة ملكة جمال في حمام فندق

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ملكة جمال الكون

متابعات - أمينة عبد العال

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جثة

المكسيك

فندق

ملكة جمال

 شهدت المكسيك جريمة قتل مروعة لملكة جمال الكون "فاطمة دافيلا"، في حمام إحدى غرف فندق في مكسيكو سيتس وفقت تصريحات المحققون.

وقال مصدر مطّلع على التحقيق وطلب عدم كشف اسمه إن الجثة تعود إلى فاطمة دافيلا (31 عامًا) التي مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العام 2006 ومسابقة ملكة جمال العالم العام 2008.

وأظهر حساب على "إنستجرام" أن دافيلا كانت تعمل كعارضة أزياء في المكسيك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي: "أكدت التحقيقات الأولية أن المرأة.. وصلت إلى مكسيكو في 23 أبريل، وساعدها أحد معارفها في الانتقال إلى هذا الفندق قبل مقابلة عمل".

وذكر في صفحة دافيلا على موقع ملكة جمال العالم أن اهتماماتها شملت القفز بالمظلة والمطالعة والرقص وأن شعارها كان "استمتع بكل لحظة من حياتك".

وهذه الجريمة هي الأحدث في سلسلة جرائم تستهدف نساء أجنبيات في المكسيك.

وكانت السلطات المكسيكية قد فككت العديد من شبكات الاتجار بالبشر في الأشهر الأخيرة، وعادة ما يعد أفراد هذه الشبكات النساء بوظيفة مثل عرض الأزياء، لكنهن يختطفن ويجبرن على ممارسة الدعارة، وكان مصير العديد منهن القتل.


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