شاهد.. صلاح يحصد جائزة جديدة بهذا الهدف

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شهر ابريل

جائزة جديدة


حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل هدف لفريقه، خلال شهر أبريل الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن هدف محمد صلاح في مرمى تشيلسي، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، هو الأفضل للريدز الأفضل عن شهر أبريل، بينما احتل هدفه في ساوثهامبتون المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، بفارق هدف وحيد عن زميله السنغالي ساديو ماني.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 92 نقطة.

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