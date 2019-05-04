شاهد.. صلاح يحصد جائزة جديدة بهذا الهدف

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن هدف محمد صلاح في مرمى تشيلسي، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، هو الأفضل للريدز الأفضل عن شهر أبريل، بينما احتل هدفه في ساوثهامبتون المركز الثاني.