شاهد.. أول ظهور لابنة حسن نصر الله

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وكالات- الدويني فولي

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أجرت وكالة تسنيم الإيرانية، حوارًا مع ابنة حسن نصر الله والتي تدعى زينب، والمتواجدة حاليًا في إيران لإكمال دراستها في إحدى الحوزات العلمية.

وقالت زينب للوكالة الإيرانية، إن القليلين في لبنان يعرفون أنني ابنة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة في البلاد.

وأشارت إلى أنها تعمل على تقوية دور المرأة في جبهة المقاومة، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم".

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