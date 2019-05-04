شاهد.. أول ظهور لابنة حسن نصر الله

04 مايو 2019 - 10:52 ص

أجرت وكالة تسنيم الإيرانية، حوارًا مع ابنة حسن نصر الله والتي تدعى زينب، والمتواجدة حاليًا في إيران لإكمال دراستها في إحدى الحوزات العلمية.





وقالت زينب للوكالة الإيرانية، إن القليلين في لبنان يعرفون أنني ابنة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة في البلاد.



