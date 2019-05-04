مواجهات مصيرية بدورى أبطال أفريقيا

04 مايو 2019 - 10:50 ص

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعدًا الثالثة عصر اليوم لإقامة مباريات إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا

فيستضيف فريق مازيمبى الكونغولى، نظيره الترجى التونسى على ملعبه، بينما يحل الوداد المغربى ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب الأخير

وغادر الترجى إلى الكونغو أمس الأول الخميس وأجرى تدريبين فى مدينة لوبومباشى، جدير بالذكر أن الترجى أنهى مباراة الذهاب على ملعبة بتونس بهدف واحد.

وفى المباراة الثانية التى لا تقل سخونة عن سابقها يحل فريق الوداد المغرب ضيفا ثقيل على صن دوانز الجنوب أفريقي، وكانت مباراة الإياب انتهت بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف.