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ضبط 3 أطنان فسيخ فاسد بكفر الشيخ

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فسيخ

أحمد الشربينى

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ضبطت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين بدسوق، 3 أطنان و150 كيلو فسيخ، و100 كيلو سردين غير صالحين للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على الكميات.

وقدم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، الشكر للدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.


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