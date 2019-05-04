"حفتر" القائد المفضل لـ"ترامب" في المنطقة

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خليفة حفتر

تحت عنوان "ترامب لديه حليف جديد مفضل في ليبيا.. وهو خليفة حفتر"، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الجنرال الليبي، خليفة حفتر، يحظي بدعم الولايات المتحدة وبعض قادة الشرق الأوسط.

وتابعت الوكالة، في تقريرها، أنه في ظل الصراع العسكري الدائر في ليبيا بين رئيس وزراء حكومة الوفاق، فايز السراج، المُعترف بها دوليًا، وبين الجنرال العسكري، خليفة حفتر، اقترح "سراج أن يلتقي مع منافسه هذه المرة في الداخل؛ لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة سياسية تاريخية يمكن أن توحد الدولة المنقسمة في شمال أفريقيا.

وبينما كانت ليبيا تستعد لاستقبال رئيس الأمم المتحدة، في مارس الماضي، وجه رئيس الوزراء فايز السراج دعوة لـ"حفتر"، لمناقشة الأوضاع، مشيرة إلي أن في السنوات الأخيرة، عقد الاثنان معظم اجتماعاتهما في الخارج، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق موحد بينهما.

وأشاد "ترامب" في بيان أصدره البيت الأبيض بدور "حفتر" في مكافحة الإرهاب في بلاده، في إشارة إلى انتصاراته ضد المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة في مدينتي بنغازي ودرنة الشرقيتين.

وخلال مكالمة هاتفية، "ناقش الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي".

واعتبر دبلوماسي أن المحادثة الهاتفية بين ترامب وحفتر "توضح الأمور" حول الموقف الأمريكي، في إشارة ضمنية إلى الدعم الذي يبدو أن الولايات المتحدة تقدمه لـ حفتر.

ومن جانبه، قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الأمر، إنه "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتقلت الولايات المتحدة من دعم مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار في طرابلس إلى تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) حال تم إحالة القرار للتصويت".

وذكر في وقت سابق نقلاً عن مسئولين أمريكيين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أعطى الضوء الأخضر لـ حفتر، من أجل الهجوم على طرابلس، خلال مكالمة هاتفية أجراها معه سابقًا.

وفي 2014، قاد المشير خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي لينتزع السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق بعد 3 سنوات من القتال، ثم سيطر هذا العام على الجنوب بما فيه من حقول نفط.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" وحفتر.



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