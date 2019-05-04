خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين عن طقس رمضان

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الأرصاد

شهر رمضان

أحمد عبد العال

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ غدًا الأحد، وتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الإثنين تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6 :5 درجات ليسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا معتدلاً ليلا، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأضاف عبد العال، في تصريحات تليفزيونية، أن الرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة غدًا الأحد.

وتابع أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية الفترة تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون مائلا للبرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وقال إن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومى الثلاثاء والأربعاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

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