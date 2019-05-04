إحصائية تكشف مفاجأة عن عدد سكان إسرائيل

04 مايو 2019 - 10:20 ص

في أحدث إحصاء أعلنه مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل فإن عدد سكان إسرائيل الحالي يزيد قليلا على 9 ملايين نسمة.

وبحسب البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن عدد سكان إسرائيل حوالي بلغ 9.009.000 نسمة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الإحصائية كشفت أن نحو 6.65 مليون إسرائيلي هم من اليهود، بنسبة 74 بالمائة من السكان ككل.

وأوضافت أن عدد السكان اليهود في إسرائيل ارتفع بمقدار مليون شخص خلال السنوات العشر الماضية.

بينما بلغ عدد العرب في إسرائيل، التي تضم مسلمين ومسيحيين ودروزاً، 1.878.600 شخص، أي حوالي 21 بالمائة من السكان.

وأوضحت الصحيفة أن عدد السكان العرب في إسرائيل قد ارتفع بحوالي 400 ألف شخص خلال السنوات العشر الماضية.

وزاد عدد السكان العرب بنسبة 21 بالمائة، بين عامي 2008 و2018، وهي زيادة أسرع بقليل من عدد السكان اليهود، الذي نما بنسبة 17.5 بالمئة.