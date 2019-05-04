السبب الحقيقي وراء حريق الموسكي

04 مايو 2019 - 10:01 ص

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الحريق الذي اندلع مؤخرًا في الموسكي قائلاً: "إن حريق منطقة الموسكي يشهد تطورات في اشتعال النيران، مشيًرا إلى أن منطقة الموسكي مهمة ومزدحمة، والوضع هناك صعب.



وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية تبذل كل جهودها للسيطرة على الحريق بعد اندلاعه مرة أخرى، لافًتا إلى أن المؤشرات الأولى للحادث تقول إن سبب الحريق ماس كهربائي.



وتابع عضو مجلس النواب: "حجم النيران كان كبيرا، وهذا دليل قاطع علي أن الحريق ماس كهرباء ، موجهًا الشكر لرجال الإطفاء لسيطرتهم علي الحريق سريعًا".



وانتقل فريق من محققي البحث الجنائي والأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، للوقوف على ملابسات حريق منطقة الموسكي وبيان أسبابه، كما يستمع فريق البحث إلى أقوال شهود العيان وأصحاب المحال.

