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الإعدام ينتظر "عروس داعش".. تعرف على السبب

عرب وعالم

عروس داعش
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متابعات - أمينة عبد العال

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الإعدام

بنجلاديش

عروس داعش

مازال مصير شميمة بيغوم أو عروس داعش كما هي معروفة إعلاميًا، مجهولا حتي هذه اللحظات إلا أن عقوبة الإعدام تنتظرها في حالة ذهابها إلى دكا.

 وما زالت" شميمة أسيرة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا بانتظار أمل يبدو أنه لن يأتي، خاصة بعد أن أسقطت عنها الجنسية البريطانية في فبراير الماضي، وبعد إلان وزير خارجية بنجلاديش، أن بيغوم البالغة من العمر 19 عاماً، والتي سافرت إلى سوريا منذ أكثر من 4 سنوات قد تواجه عقوبة الإعدام في حال ذهابها إلى دكا.

وقال أبو الكلام عبد المؤمن، لشبكة "آي تي في نيوز" الإخبارية البريطانية، أمس، إن بيغوم ستواجه عقوبة الإعدام إذا ذهبت إلى دكا، مؤكداً أنها لا تحمل الجنسية البنغلاديشية.

وتابع: "إذا تبين أن أي شخص متورط في الإرهاب، فسيواجه عقوبة الإعدام، ولا شيء غير ذلك".

يذكر أن عائلة شميمة التي وضعت ولدها قبل أشهر وتوفي لاحقاً في مخيم الهول، تحاول مع محاميتها غاريث بيرس الطعن في قرار تجريدها من الجنسية البريطانية.

وكانت بيغوم قد غادرت المملكة المتحدة في عام 2015، بصحبة اثنين من زميلاتها في أكاديمية "بيثنال غرين" بلندن، حيث سافرن إلى تركيا، وعبرن الحدود من هناك إلى الرقة من أجل الانضمام إلى #داعش .


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