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صور مفبركة للبشير

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حقيقة صور البشير داخل السجن

الحياة السياسية

صور مفبركة للبشير
صور مفبركة للبشير

عبد القادر وحيد- متابعات

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لحظة إنزال صور البشير من شوارع الخرطوم

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي،  تزعم أنها من داخل السجن المحتجز به الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب ما تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فإن الصور تزعم أنها التقطت في السجن، حيث تظهر إحدى الصور حلاقة شعره من قبل نزلاء آخرين.

بينما كشفت وكالة "فرانس برس" حقيقة الأمر، وأن "صورة الاعتقال مفبركة، بحيث تم لصق رأس البشير على جسم الرئيس السابق لكوت ديفوار لوران غباغبو".

أما الصورة التي يظهر فيها البشير يحلق شعره، فهي حقيقية لكنها قديمة تعود لأدائه فريضة الحج في مكة.

وبحسب "فرانس برس" فإن حسابات لأشخاص ومجموعات وصفحات نيجيرية وزامبية وكينية على "فيسبوك" نشرت الصورتين بتعليقات مضللة، حيث نشر المنتدى السياسي في كينيا، وهي مجموعة عامة على "فيسبوك" تضم أكثر من مليون مستخدم، الصورتين بتعليق غير حقيقي.


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