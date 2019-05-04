نانسي عجرم تفاجئ "هيفا" بهذا الأمر على الهواء

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قالت الفنانة نانسي عجرم  إنها تحب "هيفا وهبي" وطلبت منها عدم الانزعاج، حيث قامت بتقليدها في أغنية بصوت مطابق لصوتها.

وكانت نانسي قد قامت بتقليد المطربة هيفاء وهبي بصورة مطابقة خلال غنائها لأحد أغنيات "هيفا" المعروفة "قالولي عنه كلام".

جاء هذا خلال لقاء عجرم  في برنامج "لهون وبس" المذاع على فضائية LBC اللبنانية، حيث طلب منها المذيع هشام حداد، تقليد هيفا وهبي.

بينما ترددت عجرم وغنّت بصوتها الشخصي ليقاطعها المذيع ويصر على تقليد"هيفا" . 

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