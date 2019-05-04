أول تعليق من سفيرة السعودية حول إصابة الطالب بأمريكا

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قامت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بإجراء اتصال هاتفي بالطالب رامي آل رمضان وذلك للاطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار في جامعة نورث كارولينا.

وقالت بنت بندر إن الطالب يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، مضيفة: "أجريت صباح اليوم اتصالاً هاتفيًا بالطالب رامي آل رمضان للاطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار، وهو بصحة جيدة ولله الحمد، نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه".

وكانت سفارة المملكة في واشنطن قد باشرت حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا فور علمها بوقوع الحادث وتواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه.

وأوضحت أنها ستستمر في متابعة حالة الطالب، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته، منوهة أنها تواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي.

يذكر أن الطالب رامي آل رمضان كان قد  أُصيب بحادث إطلاق النار على الطلاب بحرم جامعة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية ، وذلك بدوافع انتقامية .

وأضاف الطالب خلال مداخله مع برنامج  تفاعلكم  بقناة العربية ، تفاصيل الحادث قائلا : "اقتحم شخص الفصل الدراسي فجأة وبدأ في إطلاق النار بطريقة عشوائية".

وأوضح أن الشخص المعتدي دخل بكل هدوء ثم أخرج سلاحه وبدأ في إطلاق النار بطريقة عشوائية، ما أدى إلى تدافع الطلاب .

وأشار إلى أن المعتدي أطلق النيران في البداية بشكل مستقيم، ثم بدأ يطلق النار يمينا ويسارا.


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