» وزير المالية: أوافق على حل أزمة عمال التشجير بشرط

04 مايو 2019 - 09:20 ص

روي الإعلامي مصطفى بكرى، تفاصيل حديثه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول أزمة عمال التشجير، مؤكدًا أن الوزير وافق على حل الأزمة بشرط انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عمله.



وأضاف، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن 34 أسرة تنتظر قرار التعيين، والمشكلة أصبحت ملحة للغاية نظرًا لمعانات أصحابها.



جاء ذلك بعدما الإعلامي في وقت سابق، عن أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة، الذين أفنوا شبابهم في تلك الوظيفة دون تعيين رسمي، مؤكدا أنهم يتقاضون رواتب ضعيفة للغاية لا تتعدى 40 جنيهًا، وقد طالب الحكومة والوزارات المختصة بالتدخل لحل تلك الأزمة.



وأشار إلى أن جميع الجهات تحاول حل أزمة تلك العمالة الذين تخطى بعضهم الــ22 عاماً دون تعيين، مؤكدًا أنه تحدث مع كل الجهات والوزارات المختصة لحل تلك الأزمة، حيث أبدى الدكتور محمد معيط وزير المالية استعداده الكامل لإنهاء تلك الأزمة.



وذكر أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن معرفته الكاملة بتلك الأزمة ورغبته في تسويتها بعد لقائه مع كافة الجهات المختصة.

