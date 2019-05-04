"صلاح" ورفاقه فى مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة

04 مايو 2019 - 09:19 ص

يلتقي في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم السبت فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى احراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 13 برصيد 42 نقطة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن الفوز" من أجل إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي ومواصلة الضغط على مانشستر سيتي الذي يستضيف ليستر سيتي الاثنين المقبل بملعب "الإتحاد".

في حين يسعى نيوكاسل يونايتد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ولن تكون مهمة ليفربول في الخروج من معقل نيوكاسل يونايتد بالنقاط الثلاث "سهلة"، في ظل حالة الأرهاق التي ينتظر أن يعاني منها اللاعبين عقب المجهود البدني الكبير الذي بذل في مباراة برشلونة، بجانب أن نيوكاسل يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات من أخر 7 لقاءات خاضها على ملعبه ووسط جماهيره.

وسجل محمد صلاح "هدفين" وساديو ماني مثلهما فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

واعتلى محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزى برصيد 21 هدفاً، بعد الثنائية التى سجلها فى شباك فريق هدرسفيلد، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن زميله النجم السنغالى ساديو مانى وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود لاعبه الغيني نابي كيتا الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته بمباراة برشلونة.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضي بملعب "كامب نو"، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.