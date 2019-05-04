  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
تريزيجيه

الاتحاد التركي يفاجئ "تريزيجيه" بهذا الأمر

الدكتور خالد العناني، وزير الأثار

بشرى بـ 300 مليون جنيه من الآثار للمواطنين

أرشيفية

تجديد المطالبات بتفكيك التنظيم الدولي للإخوان

صورة الخبر

"حفتر" القائد المفضل لـ"ترامب" في المنطقة

ليفربول

"صلاح" ورفاقه فى مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة

ملكة جمال الكون

تعليق جثة ملكة جمال في حمام فندق

عروس داعش

الإعدام ينتظر "عروس داعش".. تعرف على السبب

اغتصاب طالبة جامعية بـ"ميكروباص النزهة"

تجريد طالبة من ملابسها داخل حمامات مدرسة

صلاح

شاهد.. صلاح يحصد جائزة جديدة بهذا الهدف

أرشيفية

إحصائية تكشف مفاجأة عن عدد سكان إسرائيل

"صلاح" ورفاقه فى مهمة وقف النزيف الأوروبي الليلة

الرياضة

ليفربول
ليفربول

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

موغريني تدعو لوقف "عاجل" لإطلاق النار في ليبيا

#

"المان يونايتد" في مهمة صعبة أمام ميسي ورفاقه الليلة

#

"فى حب محمد صلاح" يغزو مواقع التواصل الاجتماعى

#

غلق جزئي لطريق صلاح سالم اتجاه السيدة عائشة

السرطان

سي بي سي

منى الشاذلى

شريف مدكور

يلتقي في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم السبت فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى احراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 13 برصيد 42 نقطة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم تحت شعار "لابديل عن الفوز" من أجل إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي ومواصلة الضغط على مانشستر سيتي الذي يستضيف ليستر سيتي الاثنين المقبل بملعب "الإتحاد".

في حين يسعى نيوكاسل يونايتد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ولن تكون مهمة ليفربول في الخروج من معقل نيوكاسل يونايتد بالنقاط الثلاث "سهلة"، في ظل حالة الأرهاق التي ينتظر أن يعاني منها اللاعبين عقب المجهود البدني الكبير الذي بذل في مباراة برشلونة، بجانب أن نيوكاسل يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات من أخر 7 لقاءات خاضها على ملعبه ووسط جماهيره.

وسجل محمد صلاح "هدفين" وساديو ماني مثلهما فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

واعتلى محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزى برصيد 21 هدفاً، بعد الثنائية التى سجلها فى شباك فريق هدرسفيلد، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن زميله النجم السنغالى ساديو مانى وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود لاعبه الغيني نابي كيتا الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته بمباراة برشلونة.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضي بملعب "كامب نو"، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد خيانتها.. كيم كاردشيان في إطلالة "مذهلة"
» تفسير رؤية الأخ الحي محمولاً على النعش
» بالفيديو.. برومو "رامز في الشلال" يتخطى مليون مشاهدة في ساعات
» سائق يقتحم مدرسة ويعتدى بالضرب على مديرها
» "برنس العالم العربي" أول أغنية لـ"مبارك" من آسفين يا ريس
» تصريح صادم لـ"حواس"عن محتويات المقبرة المكتشفة بالهرم
» "كلب مسعور" يعقر 14 طفلًا
» قرار جديد ضد سيدة قتلت طفلها لرفضه المذاكرة
» طائر"الحسون" يتسبب فى خسارة فادحة للهند
» اليوم.. محاكمة 213 متهمًا بتنظيم "بيت المقدس"
» سقوط طائرة ركاب في نهر بأمريكا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان