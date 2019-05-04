تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

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الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4  مايو.

سجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري 17.12 جنيه للشراء، 17.22 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 17.12 جنيها للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

17.11 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع


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