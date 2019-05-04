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سر قيام "MBC مصر" بعرض المسلسلات قبل بدء رمضان

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مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مسلسلات رمضان

كشفت مصادر داخل قناة "MBC مصر" سر عرض مسلسلات رمضان مبكرًا هذا العام .

وقال مصدر من داخل قناة MBC مصر، إن قرار العرض مبكرًا تم تطبيقه في العامين الماضيين، ولاقى استحسانًا وإعجاب الجمهور، وهو ما جعل إدارة القناة حريصة على تكرار التجربة هذا العام.

وتابع: "هدفنا الانفراد والتميز وتحقيق ارتباط أكثر مع الجمهور"، مشيرًا إلى أن مسلسلي "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، و"زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني، سيتم عرضهما مساء يوم الأحد، ولم يقدما يوم السبت لارتباط القناة بعرض مواد برامجية في نفس التوقيت: مسرحية جديدة لفرقة "مسرح مصر" وسهرة خاصة عن "الزعيم" عادل إمام بمناسبة قرب عيد ميلادي "حسب مصراوي".

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