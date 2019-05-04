» تفاصيل الجلسة النارية بين "الخطيب" و "لاسارتي"

04 مايو 2019 - 08:28 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن جلسة عاصفة حدثت بين محمود الخطيب - رئيس الأهلي - و مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير": "الخطيب عقد جلسة مع لاسارتي وسأله سؤالًا محددًا: أين الأداء المميز الذي بدأت به مع الأهلي؟".



وأضاف: "الخطيب قال ل لاسارتي : أنت بدأت مع الأهلي بشكل مميز ، فكنت تطبق منظومة الضغط العالي من الأمام ، ويتم تناقل الكرة بين لاعبي الأهلي بشكل سريع ومميز فضلا عن بعض الأفكار الجيدة في تنفيذ الضربات الثابتة".



وأشار إلى أن "لاسارتي" وعد الخطيب بعودة هذا الشكل من الأداء ، وبدأ تطبيق هذه الأفكار فعلا خلال تدريبات الفريق الأيام الماضية.



