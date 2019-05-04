الشاذلي: "ندر عليا أوزع قمر الدين وشربات".. تعرف على السبب

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منى الشاذلي
منى الشاذلي

إيمان هاني

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طالبت الإعلامية منى الشاذلي، الجمهور بالدعاء لزميلها الإعلامي شريف مدكور، بعد إعلان الأخير إصابته بسرطان القالون قائلة: "حد من ألطف الناس، ومن أكثر الناس الذين لديهم سلام داخلي، ادعولوا ربنا يشفيه.

وأضافت "الشاذلي"، خلال تقديم برنامجها "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن شريف مدكور له وجه آخر عميق غير الوجه البشوش الذي يضحك باستمرار، وظهر ذلك عند حديثه على جده الفريق محمد فوزي، وزير الحربية سابقًا، أثناء استضافته في البرنامج.

ووجهت رسالة، للإعلامي، قائلة: "يا شريف أنت عارف إني بدعيلك بالشفاء والسلامة من قلبي بجد، ويا سيدي ندر عليا أوزع قمر الدين وشربات واحتفل بيك يوم ما تقوم بالسلامة من العملية، ألف سلامة عليك".

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، كان قد أعلن عن إصابته بسرطان في القولون.

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