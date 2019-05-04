العثور على أشياء مرعبة بـ"مقابر المنوفية"

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أعمال شعوذة

عثر عدد من الشباب بمحافظة المنوفية على عدد من أعمال السحر والشعوذة أثناء تنظيف مقابر مركز "أشمون".

وأشار الشباب إلى قيامهم بحملة شعبية لتنظيف المقابر في قرى المركز ، حيث عثروا على ما يقرب من 143 لفافة لأشخاص قاموا بعمل طلاسم وأعمال شعوذة لإيذاء آخرين.

وأكد الشباب أنهم قاموا بالحملة بعد تكرار شكوى الأهالي من عثورهم على أوراق غامضة تتضمن كلمات وأرقام غير مفهومة والتي فسرها البعض باعتبارها أعمال سحر وشعوذة.

واستعان الشباب بعدد من الشيوخ لإبطال مفعول تلك الأسحار ، حيث يعتقد هؤلاء المشعوذون أن دفن الأعمال في المقابر يصعب الوصول إليها وبالتالي تبقى لأكبر وقت ممكن مما يتسبب في إيذاء الشخص المقصود لأطول فترة ممكنة.



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