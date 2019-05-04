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تركي آل الشيخ يصدم رئيس الزمالك بقرار مفاجيء

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ

زعم الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - أبلغ رئيس نادي الزمالك بتوقف دعمه المادي للفريق خلال الموسم المقبل.

وقال "زكي" في برنامجه: "المستشار تركي آل الشيخ أبلغ رئيس الزمالك أنه سيوقف دعمه المادي لجميع الفرق في الموسم المقبل .. وقال له أنا الآن أمتلك ناديا اسمه بيراميدز وأريد المنافسة على الدوري العام خلال الموسم المقبل فلماذا أدعم أندية أخرى".

وأضاف: "المستشار تركي أبلغه أيضا أنه سوف يتوقف عن دفع راتب السويسري كريستيان جروس خلال الموسم المقبل وسوف يكتفي بالدعم الذي قدمه هذا الموسم ، مشيرا إلى أن (جروس) طلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده ، وهو المبلغ الذي لا يتوافر في نادي الزمالك وبالتالي فإن الاتجاه داخل النادي عدم التجديد لجروس".

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