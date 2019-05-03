النجم الساحلي يحدد ضوابط حضور مباراة الزمالك

03 مايو 2019 - 10:50 م

أكد نادي النجم الساحلي التونسي، أنه لن يتم السماح بدخول الجماهير أقل من 18 عاما خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، والمقرر لها بعد غد الأحد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).



وذكر النجم الساحلي، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه لن يتم السماح للجماهير أقل من 18 عاما، بحضور اللقاء، كما تقرر فتح أبواب الملعب الأوليمبي في الساعة الخامسة مساءً على أن تغلق الأبواب قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة.



وقرر النادي، توفير حافلات بعد انتهاء المباراة لنقل الجماهير إلى كافة المدن.

