» الكشف عن سر ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق

04 مايو 2019 - 12:40 ص

كشف الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن إرتفاع سعر الكتاكيت والذرة الصفراء وعدم وجود منظومة علمية تضم صغار المربين أحد اهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق لافتاً الى ضرورة حماية المنتج المحلى بتطبيق الرسوم الجمركية على المستورد.



وقال «الشافعى» خلال لقائة مع الإعلامى محمد غانم في برنامج « الجدعان » المذاع على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن ارتفاع سعر الأعلاف بقيمة 36 دولار لكل 100 كيلو عائق كبير أمام صغار المربين الذين يمثلون 70 % من انتاج الدواجن ، مشيراً الى ضرورة التوسع فى زراعة الذرة لتخفيض تكلفة الإنتاج

