» شاهد: "عكاشة" يكشف إدمانه لهذا الأمر الغريب

04 مايو 2019 - 12:10 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه كان من مدمني قراءة صفحة الوفيات في جريدة الأهرام كي يتعرف على العائلات المصرية والشبكة الأسرية والجغرافيا السكانية في مصر، منوها أنه بدأ القراءة في علم الأنساب إلى أن قام بتأليف كتاب " نبي الله إسماعيل".





