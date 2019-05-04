توفيق عكاشة يكشف أخطر ما تفعله جماعة "الإخوان"

04 مايو 2019 - 12:00 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الأوضاع الإقليمية الخطيرة لتحقيق مصالحها الشخصية، وتلك الجماعة تم تأسيسها من أجل الإساءة للدين الإسلامي مضيفاً :" تلك الجماعات تحمل مرجعية كتب سيد قطب وحسن البنا، ولكنها تسيء إلى مفاهيم وتعاليم الإسلام الوسطي".

وأضاف " عكاشة " في برنامج " مصر اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن عمر الجماعة الإرهابية 90 عاما، أنجبت فيهم فروعا وعددا من الجماعات المتشددة والإرهابية والتي تتخطى الـ 28 جماعة على مستوى الدول الإسلامية.