» محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها لمسلم

04 مايو 2019 - 12:20 ص

حكمت محكمة أمريكية على صاحبة محل تجاري، الجمعة، دفع غرامة تبلغ 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير محلها لمسلم، بدوافع عنصرية.



وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، فإن المحكمة عاقبت المواطنة الأمريكية كاتينا جاتشيس، من مدينة مدينة دنفر بولاية كولورادو (وسط)، بدفع 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير رشاد خان من بنغلاديش محلًا تجاريًا كان تعتزم تأجيره بعد أن علمت أنه مسلم.

