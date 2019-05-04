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محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها لمسلم

عرب وعالم

محكمة أمريكية (أرشيفية)
محكمة أمريكية (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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حكمت محكمة أمريكية على صاحبة محل تجاري، الجمعة، دفع غرامة تبلغ 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير محلها لمسلم، بدوافع عنصرية.
وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، فإن المحكمة عاقبت المواطنة الأمريكية كاتينا جاتشيس، من مدينة مدينة دنفر بولاية كولورادو (وسط)، بدفع 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير رشاد خان من بنغلاديش محلًا تجاريًا كان تعتزم تأجيره بعد أن علمت أنه مسلم.
وقال رشاد خان (36 عامًا) إن جاتشيس قالت عبر الهاتف لوسيط، أن لديها مشكلة تجاه المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، وأنها تريد مسأجرًا أميركيا أبيض، وأن الوسيط سجل المكالمة على الهاتف الذي استخدم دليلًا في المحكمة، بحسب الوكالة. 

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