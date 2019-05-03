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قناة ليبية تعلن فقدان الاتصال بصحفييها جنوبي طرابلس

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أعلنت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، الجمعة، فقدان الاتصال باثنين من صحفييها، الخميس، أثناء تأدية عملهم جنوبي العاصمة طرابلس.
وأبدت القناة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، بالغ قلقها لاختفاء الصحفيين محمد القرج ومحمد الشيباني، اللذين فُقد الاتصال بهما الخميس، أثناء قيامهما بتأدية واجبهما في تغطية الحرب.
وأضافت أن المعلومات الأولية تشير أن "الزميلين تم احتجازهما من قبل عناصر تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واقتيدا إلى مكان غير معلوم، قبل أن تنقطع أخبارهما حتى هذه اللحظة".
وطالبت القناة، الجهات التي قامت باحتجاز الصحفيين بالكشف عن مصيرهما وإطلاق سراحهما فورا، وتذكرهم بأن حجز واعتقال وتغييب الصحفيين جريمة يعاقب عليها القانون الليبي والدولي.
وفي وقت سابق الجمعة، أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة بنيويورك إلى الحادثة قائلا "لقد اختطف صحفيان، الخميس، في ليبيا".
وفي المقابل أشاد غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بـ"الصحفيين الشجعان الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة في ليبيا رغم تزايد أعمال التخويف والعنف".
وأضاف سلامة، في بيان للبعثة الأممية، "يذكرني هذا اليوم بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون الليبيون أثناء قيامهم بعملهم كل يوم".
يذكر أن اليوم يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام.
ولفت سلامة، إلى أن الصحفيين والإعلاميين الليبيين لا يزالون يواجهون تهديدات واعتداءات في سعيهم وراء الحقيقة وممارسة حريتهم في التعبير، وآخر هذه الاعتداءات كان اختطاف صحفيَي قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية.
وأشار إلى أنه "لا يمكن السماح بأن تصبح الحقيقة ضحيةً للاقتتال، ولنتذكر في هذا اليوم الصحفيين والإعلاميين الذين ضحوا بأرواحهم على مدى السنوات الماضية أثناء تغطيتهم للأحداث في ليبيا".
وأدانت البعثة، بأشد العبارات التهديدات وأعمال العنف ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في ليبيا، وحثّت على الإفراج فورا عن جميع الصحفيين المعتقلين بشكل تعسفي".
كما أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بشدة ما قامت به قوات حفتر من اعتقال للصحفيين والذي حدث مع طاقم قناة "ليبيا الأحرار" مساء الخميس.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها الجمعة، أن هذه العملية تعد مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية لحماية الصحفيين أثناء النزاعات والحروب.
وفي السياق ذاته، قال المركز الليبي لحرية الصحافة (غير حكومي) إنه يتابع بقلق بالغ حادثة اختطاف المراسل الصحفي محمد القرج، والمصور التلفزيوني محمد الشيباني، الذين يعملون لصالح قناة ليبيا الأحرار، أثناء عملهم الميداني لتغطية الاشتباكات بضواحي ??طرابلس??.
وحمّل المركز في بيان، "قوات حفتر كامل المسؤولية تجاه سلامة الصحفيين، إثر تأكيد أحد القادة العسكريين الموالين لحفتر (لم يسمه) بالتحفظ عليهم".
ولم يصدر حتى اللحظة تأكيد من قبل القوات التابعة لحفتر حول اختطاف صحفيي قناة الأحرار الليبية الخاصة.

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