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العراق يتسلم الدفعة الأخيرة من مقاتلات "F16" الأمريكية

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تسلمت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية، 5 مقاتلات من طراز "F16" تمثل الدفعة الأخيرة ضمن عقد مبرم بينهما عام 2011.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "قاعدة بلد الجوية شمالي البلاد استقبلت الدفعة الأخيرة من طائرات F16 والبالغ عددها خمس طائرات".
وبوصول المقاتلات الخمسة يكتمل العقد المبرم بين واشنطن وبغداد عام 2011، لشراء 36 طائرة من طراز F16 الأمريكية بهدف رفع كفاءة سلاح الجو العراقي.
وبحسب البيان كان قائد القوة الجوية العراقية، الفريق الركن أنور حمة أمين، في استقبال المقاتلات.
وقال "أمين" وفق المصدر ذاته إن"هذه الطائرات هي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالي والتدريبي".
وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت في السادس من أبريل/نيسان الماضي استلام 6 مقاتلات من الطراز ذاته في إطار الاتفاق المذكور.
وتسلم العراق بشكل رسمي الدفعة الأولى من الطائرات التي ضمت 4 مقاتلات في 13 تموز/يوليو 2016. 

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