  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:41 ص
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

إعلامي شهير: "السيسي فك الكلبش من أيادي المصريين"

عصام الحضري

شاهد: فيديو محرج لنجل عصام الحضري

مبارك

"أبناء مبارك" يحتفون بعيد ميلاده لـ91 بطريقتهم الخاصة

مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيها على 4 قنوات مصرية

تدريبات الأهلي (أرشيفية)

مفاجأة .. نجم الأهلي يوافق على الإنتقال للزمالك بمليون دولار

تذكرة المترو

الحقيقة الكاملة لغرامة الـ 500 جنية لتشغيل القرآن بالمترو

أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

ترامب يكشف معلومة هامة بشأن مكالمته مع بوتين

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

ماكرون سيعاقب عناصر شرطة مارسوا العنف ضد صحفيين

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الشرطة الفرنسية تلقي القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين

#

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتخذ خطوات ملموسة لمعاقبة الشرطة الذين استخدموا العنف ضد صحفيين خلال مظاهرات السترات الصفراء.
جاء ذلك على لسان كريستوف ديلوار، أمين عام المنظمة، في مؤتمر صحفي، عقب لقاء أجراه مع ماكرون، الجمعة، في قصر الإليزيه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقال ديلوار، إن الشرطة استخدمت العنف ضد 90 صحفيا على الأقل خلال مظاهرات السترات الصفراء، مؤكدا أن هذا العنف "لم يتم استخدامه من أجل ضمان النظام العام".
يشار أن مظاهرات "السترات الصفراء" خلفت 12 قتيلا، بينهم واحد إثر إصابته بكبسولة مسيلة للدموع.
ولاقى عنف الشرطة، ولا سيما المستخدم ضد الصحفيين، إدانة 350 صحفيا وقعوا على عريضة، نشرها موقع الإذاعة العامة الفرنسية "فرانس إنفو"، الأربعاء.
فيما تدافع الحكومة الفرنسية عن ضرورة استخدام الشرطة للغازات المسيلة للدموع في المظاهرات؛ من أجل الحفاظ على النظام العام.
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات
» محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها لمسلم
» استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين بغزة
» "الأزهر" يجيب على 44 تساؤلاً بشأن رمضان
» مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد القصوى
» هذا ما قاله "عكاشة" عن انخفاض أسعار الخضروات
» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة
» تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان