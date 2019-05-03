ماكرون سيعاقب عناصر شرطة مارسوا العنف ضد صحفيين

03 مايو 2019 - 10:10 م

ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتخذ خطوات ملموسة لمعاقبة الشرطة الذين استخدموا العنف ضد صحفيين خلال مظاهرات السترات الصفراء.



جاء ذلك على لسان كريستوف ديلوار، أمين عام المنظمة، في مؤتمر صحفي، عقب لقاء أجراه مع ماكرون، الجمعة، في قصر الإليزيه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.



وقال ديلوار، إن الشرطة استخدمت العنف ضد 90 صحفيا على الأقل خلال مظاهرات السترات الصفراء، مؤكدا أن هذا العنف "لم يتم استخدامه من أجل ضمان النظام العام".



يشار أن مظاهرات "السترات الصفراء" خلفت 12 قتيلا، بينهم واحد إثر إصابته بكبسولة مسيلة للدموع.



ولاقى عنف الشرطة، ولا سيما المستخدم ضد الصحفيين، إدانة 350 صحفيا وقعوا على عريضة، نشرها موقع الإذاعة العامة الفرنسية "فرانس إنفو"، الأربعاء.



فيما تدافع الحكومة الفرنسية عن ضرورة استخدام الشرطة للغازات المسيلة للدموع في المظاهرات؛ من أجل الحفاظ على النظام العام.

