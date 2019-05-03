  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:41 ص
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

إعلامي شهير: "السيسي فك الكلبش من أيادي المصريين"

عصام الحضري

شاهد: فيديو محرج لنجل عصام الحضري

مبارك

"أبناء مبارك" يحتفون بعيد ميلاده لـ91 بطريقتهم الخاصة

مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيها على 4 قنوات مصرية

تدريبات الأهلي (أرشيفية)

مفاجأة .. نجم الأهلي يوافق على الإنتقال للزمالك بمليون دولار

تذكرة المترو

الحقيقة الكاملة لغرامة الـ 500 جنية لتشغيل القرآن بالمترو

أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

ترامب يكشف معلومة هامة بشأن مكالمته مع بوتين

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

مسؤول أممي: على إسرائيل وقف تهديد وتخويف "الحقوقيين"

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سريلانكا.. العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة

#

فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

#

«ترامب» يوقع قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

#

مهاتير محمد يهاجم إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها إزاء "تقلّص مجال العمل أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحثّت السلطات الإسرائيلية علي ضرورة السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم دون "تهديد أو تخويف".
جاء ذلك علي لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
المتحدث الرسمي، كان يرد علي أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من قرار إسرائيل، ترحيل عمر شاكر، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في إسرائيل وفلسطين.
وقال دوغاريك للصحفيين: " أستطيع أن أقول لكم إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص مجال العمل أمام المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأردف قائلا: " يجب على إسرائيل أن تسمح لهم بالقيام بعملهم دون تهديد أو تخويف".
ومنتصف الشهر الماضي أيّدت محكمة إسرائيلية، حكما بترحيل مدير مكتب المنظمة الحقوقية "عمر شاكر"، وإلغائها تصريح العمل الخاص به، بزعم مساندته حركة "مقاطعة إسرائيل".
وكانت الأمم المتحدة، قد دعت أيضا، اليوم الجمعة، إسرائيل، إلي "الوقف الفوري لأعمال التدمير التي تقوم بها للممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية".
وأكدت أن إسرائيل "ملزمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاهية السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم".
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "جيمي ماكغولدريك"، إن أعمال الهدم في القدس الشرقية "قد زادت بوتيرة هائلة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى تشريد عشرات الفلسطينيين وفقدان آخرين لسبل كسب الرزق بين ليلة وضحاها، وشدد على ضرورة وقف تلك الأعمال". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات
» محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها لمسلم
» استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين بغزة
» "الأزهر" يجيب على 44 تساؤلاً بشأن رمضان
» مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد القصوى
» هذا ما قاله "عكاشة" عن انخفاض أسعار الخضروات
» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة
» تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان