مسؤول أممي: على إسرائيل وقف تهديد وتخويف "الحقوقيين"

03 مايو 2019 - 10:00 م

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها إزاء "تقلّص مجال العمل أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة".



وحثّت السلطات الإسرائيلية علي ضرورة السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم دون "تهديد أو تخويف".



جاء ذلك علي لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.



المتحدث الرسمي، كان يرد علي أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من قرار إسرائيل، ترحيل عمر شاكر، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في إسرائيل وفلسطين.



وقال دوغاريك للصحفيين: " أستطيع أن أقول لكم إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص مجال العمل أمام المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".



وأردف قائلا: " يجب على إسرائيل أن تسمح لهم بالقيام بعملهم دون تهديد أو تخويف".



ومنتصف الشهر الماضي أيّدت محكمة إسرائيلية، حكما بترحيل مدير مكتب المنظمة الحقوقية "عمر شاكر"، وإلغائها تصريح العمل الخاص به، بزعم مساندته حركة "مقاطعة إسرائيل".



وكانت الأمم المتحدة، قد دعت أيضا، اليوم الجمعة، إسرائيل، إلي "الوقف الفوري لأعمال التدمير التي تقوم بها للممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية".



وأكدت أن إسرائيل "ملزمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاهية السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم".

