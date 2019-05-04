  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:40 ص
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

إعلامي شهير: "السيسي فك الكلبش من أيادي المصريين"

عصام الحضري

شاهد: فيديو محرج لنجل عصام الحضري

مبارك

"أبناء مبارك" يحتفون بعيد ميلاده لـ91 بطريقتهم الخاصة

مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيها على 4 قنوات مصرية

تدريبات الأهلي (أرشيفية)

مفاجأة .. نجم الأهلي يوافق على الإنتقال للزمالك بمليون دولار

تذكرة المترو

الحقيقة الكاملة لغرامة الـ 500 جنية لتشغيل القرآن بالمترو

أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

ترامب يكشف معلومة هامة بشأن مكالمته مع بوتين

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

شاهد: فيديو محرج لنجل عصام الحضري

الرياضة

عصام الحضري
عصام الحضري

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

"الحضرى" يعلن انضمام ابنته لفريق الكرة النسائي لهذا النادي

#

انضمام نجلة الحضري لفريق القدم النسائي بوادي دجلة

#

سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا

#

«الحضري» يعلق على خسارة الأهلي أمام صن داونز

نشر الكابتن فكري صالح، أسطورة تدريب حرسة المرمي في مصر، والأب الروحي لعصام الحضري، مقطع مصور ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لـ " ياسين الحضري"، أثناء أحد تدريبات الحراس.
وظهر نجل الحضري،  بمظهر غير لائق، حيث يرتدى زي حراسة المرمى، وبدى عليه زياده كبيرة في وزنه، و أدى تدريب الضغط لثلاثة مرات بصعوبه بالغه، و امره فكري صالح، بقيادة التدريب، لكنه فشل في المره الأولى حيث ضحك كثيرا، مما جعل "صالح" يعنفه ويشرح له من جددي كيفبقة قيادة التدريب.
وانتقد النشطاء المظهر الذي ظهر عليه نجل الحضري في الفيديو،  حيث  كتب حساب يحمل اسم، "فتوح"، "بس ده تخين اوي ياكابتن"، بينما قال" خالد العاشري"، " الواد ده صعب يكون زى ابوة ده مش ممكن يكون عصام الحضري في يوم من الأيام" و حذر محمود زيادة فكري صالح من تدريب ياسين الحضري قائلا، " هاتضيع تاريخك يا كابتن فكرى"

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات
» محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها لمسلم
» استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين بغزة
» "الأزهر" يجيب على 44 تساؤلاً بشأن رمضان
» مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد القصوى
» هذا ما قاله "عكاشة" عن انخفاض أسعار الخضروات
» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة
» تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان