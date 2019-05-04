شاهد: فيديو محرج لنجل عصام الحضري

04 مايو 2019 - 01:53 ص

نشر الكابتن فكري صالح، أسطورة تدريب حرسة المرمي في مصر، والأب الروحي لعصام الحضري، مقطع مصور ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لـ " ياسين الحضري"، أثناء أحد تدريبات الحراس.



وظهر نجل الحضري، بمظهر غير لائق، حيث يرتدى زي حراسة المرمى، وبدى عليه زياده كبيرة في وزنه، و أدى تدريب الضغط لثلاثة مرات بصعوبه بالغه، و امره فكري صالح، بقيادة التدريب، لكنه فشل في المره الأولى حيث ضحك كثيرا، مما جعل "صالح" يعنفه ويشرح له من جددي كيفبقة قيادة التدريب.

وانتقد النشطاء المظهر الذي ظهر عليه نجل الحضري في الفيديو، حيث كتب حساب يحمل اسم، "فتوح"، "بس ده تخين اوي ياكابتن"، بينما قال" خالد العاشري"، " الواد ده صعب يكون زى ابوة ده مش ممكن يكون عصام الحضري في يوم من الأيام" و حذر محمود زيادة فكري صالح من تدريب ياسين الحضري قائلا، " هاتضيع تاريخك يا كابتن فكرى"



