"أبناء مبارك" يحتفون بعيد ميلاده لـ91 بطريقتهم الخاصة

04 مايو 2019 - 12:30 ص

كعادتها، في الرابع من مايو من كل عام منذ ثورة 25 يناير 2011، تحتفل صفحة «أنا آسف ياريس» المؤيدة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والذي يطلق القائمين عليها على أنفسهم "أبناء مبارك".



وأحتفلت الصفحة الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد مبارك الـ91 الذي يحل اليوم السبت، الموافق 4 مايو 2019، عن طريق تغيير، صورتها الشخصية بصورة الرئيس الأسبق والرقم 91 الذي يشير إلى عيد ميلاده.