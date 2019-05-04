  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:40 ص
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

إعلامي شهير: "السيسي فك الكلبش من أيادي المصريين"

عصام الحضري

شاهد: فيديو محرج لنجل عصام الحضري

مبارك

"أبناء مبارك" يحتفون بعيد ميلاده لـ91 بطريقتهم الخاصة

مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيها على 4 قنوات مصرية

تدريبات الأهلي (أرشيفية)

مفاجأة .. نجم الأهلي يوافق على الإنتقال للزمالك بمليون دولار

تذكرة المترو

الحقيقة الكاملة لغرامة الـ 500 جنية لتشغيل القرآن بالمترو

أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

ترامب يكشف معلومة هامة بشأن مكالمته مع بوتين

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

"أبناء مبارك" يحتفون بعيد ميلاده لـ91 بطريقتهم الخاصة

آخر الأخبار

مبارك
مبارك

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

مؤسس "أبناء مبارك" يشن هجومًا حادًا على عمرو أديب

#

"السعدني" يحتفل بعيد ميلاد مي عزالدين بشد "شعرها"

كعادتها، في الرابع من مايو من كل عام منذ ثورة 25 يناير 2011، تحتفل صفحة «أنا آسف ياريس» المؤيدة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والذي يطلق القائمين عليها على أنفسهم  "أبناء مبارك".
وأحتفلت الصفحة الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد مبارك الـ91 الذي يحل اليوم السبت، الموافق 4 مايو 2019، عن طريق تغيير، صورتها الشخصية بصورة الرئيس الأسبق والرقم 91 الذي يشير إلى عيد ميلاده.
جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أجبر على التخلى عن منصبه في 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، وأنشأت صفحة "أنا أسف ياريس"  للردعلى هتافات ثوار  يناير ضد  مبارك، وتجاوز عدد معجبيها 2 مليون شخص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل صفقة الـ 5 مليارات دولار بين أمركيا والإمارات
» محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها لمسلم
» استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين بغزة
» "الأزهر" يجيب على 44 تساؤلاً بشأن رمضان
» مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد القصوى
» هذا ما قاله "عكاشة" عن انخفاض أسعار الخضروات
» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة
» تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان