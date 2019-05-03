مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيها على 4 قنوات مصرية

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يهل علينا شهر رمضان الفضيل، وتستعد  شتى القنوات العربية بشكل عام والمصرية منها خاصة، لهذا الشهر بالعديد من الأعمال الفنية والدرامية وبرامج التسلية والمقالب، سعيا منها لتحقيق أعلى نسب  مشاهدة، بالتالي ارتفاع قيمة الفواصل الإعلانية، ومنها تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، لكن مجموعة "إعلام المصريين"، برئاسة المنتج تامر مرسي، قررت الاتجاه إلى عالم التطور التكنولجي والتطبيقات ذات الإشتراك المدفوع مقدما، لتحقيق مكسب مزدوج.
حيث استقرت على، عدم طرح مسلسلاتها والتي تُقدّر بـ15 عملًا من أهم الأعمال الدرامية، عبر حساب فرعها شركة "سينرجي"، وحسابات القنوات المملوكة لها (ON - DMC - CBC - الحياة)، على موقع "يوتيوب"، وقررت "إعلام المصريين" إطلاق تطبيق خاص بها بعنوان"!Watch iT"، عبر منصات "جوجل بلاي"، سوف تطرح من خلاله مسلسلاتها وبرامجها.
وبالفعل أطلقت "إعلام المصريين" التطبيق وأصبح متاحًا بشكلٍ مجاني لمدة أسبوع واحد فقط، ثم من بعده تبلغ قيمة الاشتراك 99 جنيها بشكل شهري، و555 جنيها بشكل نصف سنوي، و999 جنيها لمدة عام، ويضم الموقع أقسامًا مختلفة، للمسلسلات والبرامج والأفلام والرياضة.
وتعرض "إعلام المصريين" عبر شاشاتها هذا العام، 15 مسلسلًا، وهي: "لمس أكتاف" لياسر جلال، "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم، "بركة" لعمرو سعد، "حكايتي" لياسمين صبري، "علامة استفهام" لمحمد رجب، "طلقة حظ" لمصطفى خاطر، "كلبش 3" لأمير كرارة، "قمر هادي" لهاني سلامة، "أبو جبل" لمصطفى شعبان، "زلزال" لمحمد رمضان، "الواد سيد الشحات" لأحمد فهمي، "ابن أصول" لحمادة هلال، "البرنسيسة بيسة" لمي عز الدين، "لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز، و"هوجان" للفنان محمد إمام.

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