مفاجأة .. نجم الأهلي يوافق على الإنتقال للزمالك بمليون دولار

03 مايو 2019 - 11:40 م

شهد هذا الموسم تألق لافت للنظر، من المهاجم الاهلاوي السابق، جون أنطوي أخرهم هدفه في مرمى بيراميدز، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف ، مع النادي الفيومي هذا العام، خلال 25 مباراة، بالاضافة لتوهجه الموسم الماضي الذي كان معارا فيه من الأهلي إلى مصر المقاصة, مما دفع عدد من الأندية تسعى لضمه لصفوفها، ولعى رئسها نادي الزمالك، حيث يسعى لتعزيز هجوممه بالمهاجم الغاني، ليعوض العقم التهديفي لمهاجميه، خالد بويب وحدادي وعمر السعيد.



وذكرت تقارير صحفية غانية أن نادى الزمالك تواصل بشكل رسمي مع المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لقيادة هجوم الفارس الأبيض.

وكشف موقع “غانا سوكرنت” أن نادي الزمالك وصل لمراحل متقدمة في المفاوضات مع الغاني جون أنطوي من أجل الانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف التقرير، والذي ترجمه موقع "دوري وكاس" للعربية، أن جون أنطوي طلب راتبًا سنويًا بقيمة مليون دولار، وذلك ما يعطل إتمام الصفقة بشكل رسمي حتي الآن، حيث يحاول الزمالك التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب من أجل تخفيض راتبه لحسم الصفقة، خاصة وأنه لا يمانع في بيع اللاعب بشرط تحقيق المطالب المالية له.