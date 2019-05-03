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هذا ما قاله "عكاشة" عن انخفاض أسعار الخضروات

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن أسعار الخضروات شهدت انخفاضا ملحوظا الفترة الأخيرة، معلقا: "عشان محدش يصدعنا وإحنا داخلين على رمضان"، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية الذي أقامته الدولة السبب في انخفاض الأسعار.
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن زيادة المعروض من الخضروات والفواكة أدى إلى انخفاض الأسعار، مطالبًا التجار بضبط هوامش ربحهم حتى لا يكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وتابع: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"، منوها بأن تراجع الأسعار سببه العمل والإنتاج، لافتا إلى أنه اشترى كيلو فسيخ من نبروه بـ70 جنيهًا، وذلك بسبب زيادة الإنتاج السمكي.

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