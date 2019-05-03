» "الأزهر" يجيب على 44 تساؤلاً بشأن رمضان

03 مايو 2019 - 10:55 م

اقترب شهر رمضان، شهر الصوم والبركه، وتكثر معه أسئلة الصائمين حول ما يُفطر الصائم وما لا يُفطر في نهار الشهر الفضيل، فحرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على إجابة 44 تساؤلًا فقهيًّا متعلقًا بالمفطرات.

ونشر المركز "انفوجراف" توضيحي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يضع بين يدي الصائم إجابة لمعظم التسأولات التي تبدر إلى ذهنه، بشأن صحة صيامه من عدمه، من خلال عرض الفعل أو المادة المتناولة، وذكر تأثيرها على صحة الصوم، عن طريق وصف هذا المذكور، بـ«يُفطر» أو «لا يُفطر»

يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد خصص، رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، لاستقبال أسئلة واستفسارات المواطنين، في أيام العمل الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، أو عبر رسائل فيس بوك الخاصة.





