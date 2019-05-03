  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:13 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لن نسمح بـ"صفقة القرن"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

مواجهات على حدود غزة

استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

المترو

حقيقة فرض غرامة على مشغلي القرآن بالمترو

أرشيفية

النيران تشتعل من جديد في الموسكي.. وخسائر بالملايين

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

صلاح وميسي

جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

أرشيفية

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

أردوغان: لن نسمح بـ"صفقة القرن"

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا: هذه الأرض لن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين

#

حقيقة ضم أراضٍ أردنية لـ"صفقة القرن"

#

مستشار ترامب يفجر مفاجأة جديدة عن "صفقة القرن": تنازلات صعبة

#

رشاوى "كوشنر" لتمرير صفقة القرن

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مخطط التسوية فى الشرق الأوسط والذى تقوده أمريكا تحت مسمى "صفقة القرن".

وقال "أردوغان"، في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجوائز، ضمن فعالية "أسبوع الابتكار التركي"، إن تلك الصفقة تشكلّ "مشروعا لزعزعة الشرق الأوسط، وهو مصطلح جديد للتقسيم والتجزئة والابتلاع، وتركيا لن تسمح بذلك".

و"صفقة القرن"؛ هي خطة سلام تعتزم واشنطن الكشف عنها، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

كذلك شدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح لأي تهديد ضدها في سوريا، قائلا: "سنواصل كفاحنا حتى نسلّم جميع الأراضي السورية، بما في ذلك منبج ومنطقة شرق الفرات، إلى أصحابها الحقيقين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي
» «أبوتريكة» لنجم المنتخب: «في انتظارك بالدوري الإنجليزي»
» إسقاط طائرة حوثية استهدفت المصلين في اليمن
» إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي
» مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن
» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة
» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
» إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة
» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان