تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي

03 مايو 2019 - 08:59 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقًا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات استمرارًا لما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون مثمر خلال السنوات الأخيرة.