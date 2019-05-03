  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:13 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لن نسمح بـ"صفقة القرن"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل اتصال السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

مواجهات على حدود غزة

استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

المترو

حقيقة فرض غرامة على مشغلي القرآن بالمترو

أرشيفية

النيران تشتعل من جديد في الموسكي.. وخسائر بالملايين

جروس

«جروس» يتوصل لاتفاق مع الأهلي

أرشيفية

مقدمو «التوك شو»: «هنصلي ونصوم.. بلاها سياسة في رمضان»

صلاح وميسي

جلسة بين «صلاح» و«ميسي» تحسم انتقال الفرعون لبرشلونة

أرشيفية

سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

رئيس كتاب مصر ناعيا الفقيه: فقدنا أحد رواد الرواية العربية

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

#

مئوية ثورة 1919.. و"يوم الشهيد".. ضمن الأعلى تداولا

#

رئيس البرلمان العربي يعزى مصر فى ضحايا قطار محطة مصر

#

مدبولي يتسلم دعوة للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2019"

النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، الكاتب الروائي أحمد إبراهيم الفقيه، الذي رحل عن عالمنا، منذ يومين.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي، ننعى إلى المثقف العربي وفاة الروائي العربي الكبير د. أحمد إبراهيم الفقيه، وبرحيله فقدت الرواية العربية واحدا من رواد وأهم أصواتها الوازنة، تغمده الله برحمته وعفوه وفضله.

وكان الروائي الكبير أحمد إبراهيم الفقيه، آثار جدلا واسعا في ليبيا، شهر سبتمبر العام الماضي، بعد مقابلة تلفزيونية، كشف من خلالها أن حالته الصحية سيئة وبحاجة إلى تدخل طبي سريع، بعد رفض بريطانيا إعطاءه تأشيرة دخول البلاد لأنه "ليبي" فقط، بحسب تعبيره.

يذكر أن الأديب الراحل، من مواليد 28 ديسمبر 1942، هو كاتب وأستاذ جامعي ليبي في الأدب العربي الحديث، يقوم بإلقاء المحاضرات في عدد من الجامعات الليبية والمصرية والمغربية وله ترجمات لعدد من الأعمال الأدبية إلى لغات متعددة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد قصف غزة.. "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد
» الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة
» أول قرار من النيابة بشأن حريق الموسكي
» «أبوتريكة» لنجم المنتخب: «في انتظارك بالدوري الإنجليزي»
» إسقاط طائرة حوثية استهدفت المصلين في اليمن
» إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي
» مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن
» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة
» «ميسي» أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
» إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة
» قاسم باشا يحتفل بإنجاز «تريزيجيه» في الدوري التركي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان