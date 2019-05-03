سعد الحريري: مصر بلد الـ 100 مليون شقيق للبنان

03 مايو 2019 - 07:54 م

قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني: إن اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين مصر ولبنان التى استضافتها بيروت سوف تكون مدخلًا لتعميق العلاقات واستكمال متابعة ما تم الاتفاق عليه فى السابق.

وأشار الحريري خلال اجتماعات اللجنة، اليوم الجمعة إلى أن ما تم مناقشته مجالات التعاون المختلفة وأبرزها تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة، وحل مشكلات العمالة، وكذا مجالات الطاقة والكهرباء والصحة، مؤكدا أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذى يتناسب مع إمكانات البلدين قائلا: "ننظر إلى مصر على أنها بلد الـ 100 مليون شقيق للبنان".

ودعا الحريري، المستثمرين فى البلدين إلى زيادة حجم استثماراتهم، جنبًا إلى جنب مع إنشاء شركات مشتركة، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات اقتصادية ونجاح فى حل مشكلة نقص الطاقة، متمنيًا لمصر وشعبها الاستقرار والرخاء.