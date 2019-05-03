«سيميوني»: أتلتيكو مدريد لن يتنازل عن المركز الثاني

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سيميونى

أتلتيكو مدريد

سيميون

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إن فريقه لن يتنازل عن التواجد في المركز الثاني بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وأشار سيميوني إلى أن أتلتيكو يجب "أن يسير على نفس الخط سواء في وجود سيميوني أو في عدم وجوده".

وأوضح سيميوني ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراته أمام اسبانيول غدا في الدوري الإسباني ، : "عندما ننافس ، نحاول الوصول للقمة ونسعى للفوز بالمركز الأول. والمنطق يوضح أنه عندما لا تستطيع الفوز بالمركز الأول ، عليك أن تحاول الفوز بالمركز الثاني. هذا يمنحك إمكانية الحفاظ على الاستمرارية" مشيرا إلى أن الاستمرارية في المقدمة تعني الفوز بأي من المراكز الثلاثة الأولى.

وأكد سيميوني إلى أن أتلتيكو يجب أن يستمر في هذا سواء ظل مدربا له أو رحل عن قيادته لأن تاريخ النادي يجب أن يكون هكذا.

ويحتاج أتلتيكو إلى نقطة واحدة من المباريات الثلاث المتبقية له في الدوري لحسم المركز الثاني لصالحه بغض النظر عن باقي نتائجه ونتائج ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وكان برشلونة حسم لقب البطولة تاركا الصراع على المركز الثاني بين أتلتيكو وجاره ريال مدريد.

ويأمل أتلتيكو في حسم هذه النقطة خلال مباراة الغد.

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