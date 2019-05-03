» إسقاط طائرة حوثية استهدفت المصلين في اليمن

03 مايو 2019 - 07:40 م

أسقطت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الجمعة طائرة مسيرة جاهزة للتفجير تابعة لميليشيات الحوثي أثناء تحليقها في مديرية عبس ببني الحسن.

وقال مصدر عسكري - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية بني الحسن بمحافظة حجة.

وأضاف المصدر أن الطائرة كانت تستهدف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن وأن قوات الجيش تمكنوا من إسقاطها.

وتستهدف ميليشيا الحوثي، المدنيين بين الحين والآخر بمقذوفات وطائرات مسيرة، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى بين الكبار والصغار.