» «أبوتريكة» لنجم المنتخب: «في انتظارك بالدوري الإنجليزي»

03 مايو 2019 - 07:30 م

حرص محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمحلل الرياضي في قناة «بي إن سبورت»، رسالة تهنئة إلى محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية بالدوري التركي.

وكتب أبوتريكة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك يا نجم ومتألق دائما وفي انتظارك في الدوري الانجليزي إن شاء الله».

فيما رد تريزيجيه على رسالة أبوتريكة، قائلًا: «الله يبارك فيك يا ماجيكو كل سنه وأنت طيب رمضان كريم عليك ان شاء الله».

وجاء اختيار «تريزيجيه» ضمن التشكيلة المثالية للدوري التركي، بعد الأداء المميز والأرقام التي حققها مع فريقه الذي يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.