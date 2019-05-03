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القبض على قيادي بما يسمى "أشبال الخلافة" في نينوى بالعراق

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أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على مسؤول التدريب البدني لما يسمى بـ"أشبال الخلافة" في نينوى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن قوة في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في الجانب الأيسر من الموصل كان مسؤولاً عن التدريب البدني لما يسمى بـ(أشبال الخلافة في المحافظة)".

وأوضحت أن المعتقل "من المساهمين بتخرج عدة دورات تدريبية لهؤلاء الأشبال"، مشيرة إلى أنه "يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".


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