مصر تنفذ المهام الأكثر خطورة بإفريقيا

03 مايو 2019 - 07:22 م

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن بعثة عسكرية مصرية، تنفذ المهام الأكثر خطورة في دولة إفريقية، مشيدًا بقواتها المتواجدة فى مالي.

وقال قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي، دينيس غلينسبور، إن البعثة العسكرية المصرية لحفظ السلام في مالي، تقوم بأكثر المهام خطورة في بعثة الأمم المتحدة في الدولة الإفريقية.

وهنأ دينيس غلينسبور القوات المصرية بمالي، وخاصة النقيب عبد الحكيم، الذي كشف عن 5 عبوات متفجرة، منقذًا الكثير من الأرواح.

فيما قدم قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي، دينيس غلينسبور، التعازي الشخصية لمصاب مصر الأخير، بفقدها للرقيب صبري حسين.