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أردوغان: لا تحلموا بـ"ربيع تركي"

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أردوغان
أردوغان

وكالات

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الحالمين بحدوث "ربيع تركي" واهمون، وأن تركيا "أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها".

وأضاف الرئيس التركي، في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجوائز، ضمن فعالية "أسبوع الابتكار التركي"، أن "البعض لا يزالون يحنون إلى حدوث ربيع تركي، في حين تحوّل كل مكان جلبوا له الربيع إلى شتاء حالك".

ولفت إلى أن الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة، مدِينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ على أراضيها.

وتابع: "بدأت المدن الأوروبية في الاحتراق.. وعلى الراغبين بتحريك خطوط الصدع الاجتماعي بتركيا، النظر أولا إلى الأرضية الهشة التي يجلسون عليها".

وتطرق أردوغان، إلى تهديدات تتعرض لها تركيا، قائلا: "نقول للذين لا يحترمون الاحتياجات الدفاعية لبلادنا، والذين يظنون بأنهم سيحشروننا في الزاوية عبر تهديدات بفرض عقوبات؛ إن تركيا ليست الشرق الأوسط ولا البلقان ولا أمريكا الجنوبية".

وأردف: "تركيا عبر تمتعها بتقاليد دولة تمتد لآلاف السنين، وماضيها الحضاري المجيد، وخبرتها الممتدة في الحكم بمنطقتها، أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها".

وحذّر أردوغان، من أن "كل حملة اقتصادية وسياسية تستهدف استقلال بلدنا، محكوم عليها بالفشل"، مشيرًا إلى أن "الذين يتوهمون قدرتهم على السيطرة على أمتنا التي لا تهاب النضال، عبر مكائد صغيرة، مخطئون".

وبخصوص الملف السوري، قال أردوغان، "لا نلمس دعما لجهود بلادنا لجعل الأراضي السورية آمنة مجددا".

ولفت إلى أن "الذين حوّلوا سوريا إلى مستنقع، ومن ثم بدؤوا يشتكون من ذلك، يحاولون تطويق حدود تركيا عبر حزام إرهابي".


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