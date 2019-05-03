سر لقاء الملك سلمان بالفنان محمد عبده

03 مايو 2019 - 07:18 م

أحيا الفنان السعودي محمد عبده، الخميس 2 مايو الجاري، احتفالية ختام نهائي كأس الملك سلمان، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والتعاون على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهائي الكأس، وجلس في المنصة الرئيسة في ملعب الملك فهد الدولي، وسط ترحيب واسع من الجماهير.

وتداول مغردون صورة تجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز والفنان محمد عبده، خلال الاحتفالية، حيث علقوا على الصورة قائلين إنها لقطة أبوية.

وأدى فنان العرب بين شوطي المباراة أوبريت «مولد أمة»، وسط تفاعل الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب.





