» العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها تسلمت دفعة أخيرة من طائرات (أف 16) الأمريكية يبلغ عددها 5 طائرات.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الجمعة - أن قاعدة بلد الجوية استقبلت الدفعة الأخيرة من طائرات (أف 16)، مضيفة أن قائد القوة الجوية الفريق طيار الركن أنور حمه أمين، كان فى استقبال الطائرات، بحضور قائد قاعدة "بلد" الجوية، وعدد من ضباط ركن القيادة ومنتسبيها.

وأكد قائد القوات الجوية العراقية أن هذه الدفعة تأتى ضمن العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن هذه الطائرات هي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالي والتدريبي.


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